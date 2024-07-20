Гусельникова Агрипина Кононовна
Место рожденияГурина
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Гусельников Конон
Мать: не указана
Гурина
Бракосочетание
28.02.1867
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1870
Сын: Баяндин Василий Степанович
Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.7 - МК (1870)
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович
Рождение ребёнка
27.04.1880
Дочь: Баяндина Александра Стефановна
Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 31
Смерть
Неизвестно