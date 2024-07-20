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Гусельникова Агрипина Кононовна

Место рождения

Гурина

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гусельников Конон

Мать: не указана

Гурина
Бракосочетание
28.02.1867

Муж: Баяндин Стефан Егорович

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1870

Сын: Баяндин Василий Степанович

Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.7 - МК (1870)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Баяндин Сила Стефанович

Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович

Рождение ребёнка
27.04.1880

Дочь: Баяндина Александра Стефановна

Отец ребёнка: Баяндин Стефан Егорович

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 31
Смерть
Неизвестно

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