Пахилова Зинаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахилова Зинаида Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахилов Семён

Мать: Пахилова Евдокия

Смерть
2023
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