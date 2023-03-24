Лямин Гавриил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти02.07.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1870 ст.
Дочь: Дарья Гаврииловна
Мать ребёнка: Лямина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямин Агафоник Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямин Прокопий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Акилина Михайлова
Смерть
02.07.1907 ст.
Причина смерти: от боли в животе