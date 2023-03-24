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Лямин Гавриил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

02.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1870 ст.

Дочь: Дарья Гаврииловна

Мать ребёнка: Лямина Акилина Михайлова

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Агафоник Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Акилина Михайлова

Смерть
02.07.1907 ст.
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: от боли в животе
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