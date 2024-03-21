Писаревская Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1969
Отец: Филиппов Владимир Иванови
Мать: Филлипова Зоя Николавна
Рождение ребёнка
05.08.?
Дочь: Филиппова Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1990 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писаревский Юрий Николаеви