Филлипова Зоя Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипова Зоя Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барболина Александра Ивановна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1966

Дочь: Филиппова Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.07.1969

Дочь: Писаревская Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Иванови

Смерть
Неизвестно

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