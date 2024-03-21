Филлипова Зоя Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барболина Александра Ивановна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1966
Дочь: Филиппова Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.07.1969
Дочь: Писаревская Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Иванови
Смерть
Неизвестно