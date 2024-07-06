Нестеров Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1892
Дочь: Нестерова Анна Александровна
Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Нестерова Марина Александровна
Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Нестерова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна
Смерть
Неизвестно