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Нестеров Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Мать: Нестерова (Коноплева) Феоктиста Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
23.09.1892

Дочь: Нестерова Анна Александровна

Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Нестерова Марина Александровна

Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Нестерова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Нестерова Ефросинья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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