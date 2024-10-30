Нестерова (Коноплева) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Коноплева) Феоктиста Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

11.02.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Коноплев Иван Ананьевич

Мать: Коноплева Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Нестеров Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Бракосочетание
1853 ст.

Муж: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.08.1854 ст.

Сын: Нестеров Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Нестерова Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Нестеров Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Нестеров Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич

Смерть
11.02.1882 ст.

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