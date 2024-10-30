Нестерова (Коноплева) Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти11.02.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1844
Сын: Нестеров Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич
Бракосочетание
1853 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1854 ст.
Сын: Нестеров Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Нестерова Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нестеров Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Нестеров Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Нестеров Матвей Лаврентьевич
Смерть
11.02.1882 ст.