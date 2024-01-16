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Колосов Галактион Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Колосов Антон Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Андрей Галактионов

Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Галактионовна

Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колосов Дормидонт Галактионович

Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Степанида Дмитриевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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