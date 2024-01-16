Колосов Галактион Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Колосов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колосов Андрей Галактионов
Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Галактионовна
Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Колосов Дормидонт Галактионович
Мать ребёнка: Колосова Степанида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно