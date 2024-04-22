Колосова (Канина) Степанида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Канин Дмитрий Ефимович
Мать: Канина Ксения Гурьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колосов Андрей Галактионов
Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Галактионовна
Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Колосов Дормидонт Галактионович
Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно