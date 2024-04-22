Колосова (Канина) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова (Канина) Степанида Дмитриевна

Колосова (Канина) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Канин Дмитрий Ефимович

Мать: Канина Ксения Гурьевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Андрей Галактионов

Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Галактионовна

Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колосов Дормидонт Галактионович

Отец ребёнка: Колосов Галактион Антонович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Галактион Антонович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close