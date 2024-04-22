Мария Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фаддеева

Мария Фаддеева

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1804 ст.

Сын: Евстигней Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1807 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1810 ст.

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1814 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Моисеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close