Мария Фаддеева
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
15.06.1804 ст.
Сын: Евстигней Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
01.01.1807 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
19.08.1810 ст.
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
29.05.1814 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Моисеев
Смерть
Неизвестно