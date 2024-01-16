Падчерова -- Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчерова -- Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Падчеров Андриан Никифорович

Отец ребёнка: Падчеров Никифор Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1897

Дочь: Падчерова Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Падчеров Никифор Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падчеров Никифор Федорович

Смерть
Неизвестно
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