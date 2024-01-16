Падчерова -- Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Падчеров Андриан Никифорович
Отец ребёнка: Падчеров Никифор Федорович
Рождение ребёнка
31.08.1897
Дочь: Падчерова Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Падчеров Никифор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно