Падчеров Никифор Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Падчеров Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Падчеров Андриан Никифорович
Мать ребёнка: Падчерова -- Наталья Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1897
Дочь: Падчерова Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Падчерова -- Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно