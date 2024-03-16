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Падчеров Никифор Федорович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Падчеров Федор

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчерова -- Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Падчеров Андриан Никифорович

Мать ребёнка: Падчерова -- Наталья Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1897

Дочь: Падчерова Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Падчерова -- Наталья Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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