Копнинская Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноморская (Копнинская) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: Смирнова (Копнинская) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1914
Дочь: Винник (Копнинская) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1916
Дочь: Барцева (Копнинская) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович
Смерть
1954