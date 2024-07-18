Копнинская Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копнинская Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноморская (Копнинская) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Смирнова (Копнинская) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: Винник (Копнинская) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1916

Дочь: Барцева (Копнинская) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Копнинский Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954

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