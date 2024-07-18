Копнинский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопнинский Иван Иванович

Копнинский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копнинская Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноморская (Копнинская) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Копнинская Евдокия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Смирнова (Копнинская) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Копнинская Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: Винник (Копнинская) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Копнинская Евдокия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1916

Дочь: Барцева (Копнинская) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Копнинская Евдокия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.