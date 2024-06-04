Астраханцова Акилина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Астраханцов Меркурей Васильев
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Астраханцова) Сиклитикия Васильева
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Сергеев
Смерть
После 1812