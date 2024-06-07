Кощеев Степан Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Кощеев ... Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дресвяникова (Кощеева) Агафия Стефановна
Мать ребёнка: Кощеева (Гоголева) Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763