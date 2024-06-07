Кощеев Степан Леонтиевич 1699 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Степан Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Кощеев ... Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дресвяникова (Кощеева) Агафия Стефановна

Мать ребёнка: Кощеева (Гоголева) Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Гоголева) Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763

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