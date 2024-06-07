Кощеев ... Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1772
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кощеев Артемий Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1772