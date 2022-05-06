Спесивцев Ксенофонт Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцев Ксенофонт Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Спесивцев Ксенофонт Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Спесивцев Петр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Спесивцева (Панина) Екатерина Макаровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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