Спесивцев Ксенофонт Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Спесивцев Ксенофонт Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Спесивцев Петр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Спесивцева (Панина) Екатерина Макаровна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно