Спесивцева (Панина) Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпесивцева (Панина) Екатерина Макаровна

Спесивцева (Панина) Екатерина Макаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Спесивцев Петр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Спесивцев Ксенофонт Ксенофонтович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close