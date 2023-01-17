Спесивцева (Панина) Екатерина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Спесивцев Петр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Спесивцев Ксенофонт Ксенофонтович
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно