Коновалов Пётр Митрофанович
Место рожденияс.Михайловка Елизаветпольский уезд
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Коновалов Митрофан Яковлевич
Мать: Коновалова Домна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Татьяна
Смерть
Неизвестно