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Коновалов Пётр Митрофанович

Место рождения

с.Михайловка Елизаветпольский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Коновалов Митрофан Яковлевич

Мать: Коновалова Домна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Коновалов Иван Петрович

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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