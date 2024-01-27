Коновалов Митрофан Яковлевич
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Митрофановна
Мать ребёнка: Коновалова Домна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федосья Митрофановна
Мать ребёнка: Коновалова Домна
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коновалов Пётр Митрофанович
Мать ребёнка: Коновалова Домна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коновалов Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Коновалова Домна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Домна
Крещение
Неизвестно
духовный христиан 1860, молокан 1873
Смерть
Неизвестно