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Коновалов Митрофан Яковлевич

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Коновалов Яков Наумович

Мать: Коновалова Татьяна Потаповна

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Митрофановна

Мать ребёнка: Коновалова Домна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федосья Митрофановна

Мать ребёнка: Коновалова Домна

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коновалов Пётр Митрофанович

Мать ребёнка: Коновалова Домна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коновалов Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Коновалова Домна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Домна

Крещение
Неизвестно
духовный христиан 1860, молокан 1873
Смерть
Неизвестно
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