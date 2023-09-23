Жукова (Самографова) Афилья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Самографова) Афилья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1931

Сын: Жуков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1932

Дочь: Жукова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1938

Сын: Жуков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович

Рождение ребёнка
31.12.1946

Сын: Жуков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
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