Жукова (Самографова) Афилья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1931
Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1932
Дочь: Жукова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1938
Сын: Жуков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
31.12.1946
Отец ребёнка: Жуков Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно