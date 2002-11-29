Жуков Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1931

Дата смерти

29.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1931

Отец: Жуков Сергей

Мать: Жукова Афилья

Смерть
29.11.2002
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