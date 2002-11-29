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Жуков Федор Сергеевич
Жуков Федор Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1931
Дата смерти
29.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Жуков Сергей
Мать
Жукова (Самографова) Афилья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1931
Отец:
Жуков Сергей
Мать:
Жукова Афилья
Смерть
29.11.2002
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