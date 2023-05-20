Липкин Иван Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Липкин Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния