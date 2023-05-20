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Липкин Иван Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Липкин Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Липкин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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