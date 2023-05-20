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Липкин Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Липкин Иван Ануфриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Ирина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Липкин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Липкина Ирина Афанасьевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Липкина Афимья Герасимовна

Мать ребёнка: Липкина Ирина Афанасьевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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