Липкин Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Липкин Иван Ануфриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Липкин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Липкина Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Липкина Афимья Герасимовна
Мать ребёнка: Липкина Ирина Афанасьевна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно