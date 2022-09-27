Пуговкина Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина Параскева Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1830 ст.

Муж: Пуговкин Петр Пименович

ф.203-оп.745-д.1325 975об-976
Рождение ребёнка
20.03.1835 ст.

Сын: Пуговкин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Пуговкин Петр Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1418 1079об-1080
Рождение ребёнка
24.01.1839 ст.

Сын: Семен

Отец ребёнка: не указан

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
незаконнорожденный ф.203-оп.745-д.1494 440об-441
Смерть
Неизвестно

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