Пуговкина Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1830 ст.
ф.203-оп.745-д.1325 975об-976
Рождение ребёнка
20.03.1835 ст.
Сын: Пуговкин Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Пуговкин Петр Пименович
ф.203-оп.745-д.1418 1079об-1080
Рождение ребёнка
24.01.1839 ст.
Сын: Семен
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный ф.203-оп.745-д.1494 440об-441
Смерть
Неизвестно