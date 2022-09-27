Пуговкин Петр Пименович
Место рождения
Дата рождения16.01.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
16.01.1809 ст.
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36 Отдан в рекруты в 1834г.
Бракосочетание
26.05.1830 ст.
ф.203-оп.745-д.1325 975об-976
Рождение ребёнка
20.03.1835 ст.
Сын: Пуговкин Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Пуговкина Параскева Евдокимовна
ф.203-оп.745-д.1418 1079об-1080
Смерть
Неизвестно