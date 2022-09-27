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Пуговкин Петр Пименович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

16.01.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1809 ст.

Отец: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Мать: Пуговкина Ефимия Кузьминична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1022a 35об-36 Отдан в рекруты в 1834г.
Бракосочетание
26.05.1830 ст.

Жена: Пуговкина Параскева Евдокимовна

ф.203-оп.745-д.1325 975об-976
Рождение ребёнка
20.03.1835 ст.

Сын: Пуговкин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Пуговкина Параскева Евдокимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1418 1079об-1080
Смерть
Неизвестно

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