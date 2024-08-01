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Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Место рождения

Россия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка

Дата рождения

1883

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чайка Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Глоба Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сафонова (Глоба) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Глоба Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Глоба Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глоба Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Глоба Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Глоба Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович

Смерть
1984

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