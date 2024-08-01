Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Дата рождения1883
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чайка Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сафонова (Глоба) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глоба Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Глоба Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Глоба Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Глоба Матвей Иванович
Смерть
1984