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Глоба Матвей Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Глоба Иван Матвеевич

Мать: Глоба Стефанила Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Глоба Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сафонова (Глоба) Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Глоба Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Глоба Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глоба Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Глоба Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Глоба Зоя Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна

Смерть
Неизвестно

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