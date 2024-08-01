Глоба Матвей Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ. Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с. Верхняя Белозерка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Глоба Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сафонова (Глоба) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глоба Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Глоба Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Глоба Зоя Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба (Чайка) Меланья Павловна
Смерть
Неизвестно