Войцеховский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войцеховский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Исмаилова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Войцеховская Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Войцеховский Денис Владимирович

Мать ребёнка: Войцеховская Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войцеховская Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно
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