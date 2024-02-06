Войцеховский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Исмаилова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Войцеховская Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Войцеховский Денис Владимирович
Мать ребёнка: Войцеховская Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно