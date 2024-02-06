Исмаилова (Войцеховская) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилова (Войцеховская) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Войцеховский Владимир

Мать: Войцеховская Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1998

Дочь: Исмаилова Диана Мухлисовна

Отец ребёнка: Исмаилов Мухлис

Рождение ребёнка
03.11.2004

Сын: Исмаилов Джафар Мухлисович

Отец ребёнка: Исмаилов Мухлис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмаилов Мухлис

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