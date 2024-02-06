Исмаилова (Войцеховская) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980
Отец: Войцеховский Владимир
Рождение ребёнка
18.09.1998
Дочь: Исмаилова Диана Мухлисовна
Отец ребёнка: Исмаилов Мухлис
Рождение ребёнка
03.11.2004
Сын: Исмаилов Джафар Мухлисович
Отец ребёнка: Исмаилов Мухлис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмаилов Мухлис