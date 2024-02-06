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Войцеховский Денис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982

Отец: Войцеховский Владимир

Мать: Войцеховская Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ангелина Динисовна

Мать ребёнка: Войцеховская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцеховский Семен Денисович

Мать ребёнка: Войцеховская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцеховский Алексей Денисович

Мать ребёнка: Войцеховская Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войцеховская Евгения

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