Войцеховский Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982
Отец: Войцеховский Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ангелина Динисовна
Мать ребёнка: Войцеховская Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Семен Денисович
Мать ребёнка: Войцеховская Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Алексей Денисович
Мать ребёнка: Войцеховская Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войцеховская Евгения