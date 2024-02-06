Войцеховская Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ангелина Динисовна
Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Семен Денисович
Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Алексей Денисович
Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно