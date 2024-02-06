Войцеховская Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войцеховская Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ангелина Динисовна

Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцеховский Семен Денисович

Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцеховский Алексей Денисович

Отец ребёнка: Войцеховский Денис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войцеховский Денис Владимирович

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