Полещук Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолещук Владимир Антонович

Полещук Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1946

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1970

Сын: Полещук Вадим Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.09.2005
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.