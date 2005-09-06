Полещук Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1946
Дата смерти06.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1970
Сын: Полещук Вадим Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2005