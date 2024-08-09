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Авдеев Кирилл

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Евстигнеев Авдей

Мать: Евстигнеев (Петрова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирилова) Мария

Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеев (Савельева) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитин (Кириллова) Пелагея

Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кириллов Фёдор

Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Филиппов (Кирилова) Ирина

Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: (Кириллова) Евдокия

Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина

Смерть
Неизвестно

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