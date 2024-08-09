Авдеев Кирилл
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Евстигнеев Авдей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирилова) Мария
Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитин (Кириллова) Пелагея
Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кириллов Фёдор
Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Филиппов (Кирилова) Ирина
Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: (Кириллова) Евдокия
Мать ребёнка: Авдеев (Савельева) Акулина
Смерть
Неизвестно