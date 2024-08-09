Авдеев (Савельева) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитин (Кириллова) Пелагея
Отец ребёнка: Авдеев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирилова) Мария
Отец ребёнка: Авдеев Кирилл
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кириллов Фёдор
Отец ребёнка: Авдеев Кирилл
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Филиппов (Кирилова) Ирина
Отец ребёнка: Авдеев Кирилл
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: (Кириллова) Евдокия
Отец ребёнка: Авдеев Кирилл
Смерть
Неизвестно