Авдеев (Савельева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев (Савельева) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитин (Кириллова) Пелагея

Отец ребёнка: Авдеев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирилова) Мария

Отец ребёнка: Авдеев Кирилл

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кириллов Фёдор

Отец ребёнка: Авдеев Кирилл

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Филиппов (Кирилова) Ирина

Отец ребёнка: Авдеев Кирилл

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: (Кириллова) Евдокия

Отец ребёнка: Авдеев Кирилл

Смерть
Неизвестно

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