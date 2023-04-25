Захаров-Космин (Емельянов) Василий Евфимиевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1896 ст.
Бракосочетание
29.03.1915 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.
Дочь: Захарова-Кузьмина (Евфимиева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1920 ст.
Дочь: Захарова-Кузьмина (Евфимиева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно