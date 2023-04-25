Захаров-Космин (Емельянов) Василий Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Космин (Емельянов) Василий Евфимиевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1896 ст.

Отец: Захаров (Космин) Евфимий Емельянович

Мать: Архипова Евфимия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.03.1915 ст.

Жена: Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.

Дочь: Захарова-Кузьмина (Евфимиева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1920 ст.

Дочь: Захарова-Кузьмина (Евфимиева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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