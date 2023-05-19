Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1896 ст.

Отец: Савиночев Петр Георгиевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.03.1915 ст.

Муж: Захаров-Космин Василий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.

Дочь: Захарова-Кузьмина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин Василий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1920 ст.

Дочь: Захарова-Кузьмина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров-Космин Василий Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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