Савиночева (Георгиева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1896 ст.
Отец: Савиночев Петр Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1915 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1918 ст.
Дочь: Захарова-Кузьмина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин Василий Евфимиевич
Рождение ребёнка
31.01.1920 ст.
Дочь: Захарова-Кузьмина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров-Космин Василий Евфимиевич
Смерть
Неизвестно