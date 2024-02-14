Иванов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Арсентий

Место рождения

Иркутская губ.уезд Верхоленский округ, Манзурская вол.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Иванов Анатолий

Мать ребёнка: Иванова (Иванова) Мария

Смерть
Неизвестно

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