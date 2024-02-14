Иванов Арсентий
Место рожденияИркутская губ.уезд Верхоленский округ, Манзурская вол.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Иванов Арсений Дмитриевич Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание бомбардир Воинская часть 4 Сиб. стр. арт. парков. дивиз. 1 парк Место рождения. Губерния Иркутская губ. Место рождения. Уезд Верхоленский округ Место рождения. Волость Манзурская вол. Причина выбытия болен Дата события 19.03.1917 Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Иванов Анатолий
Мать ребёнка: Иванова (Иванова) Мария
Смерть
Неизвестно