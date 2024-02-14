Иванов Анатолий
Место рожденияИркутская обл., Качугский р-н, с. Манзурка
Дата рождения18.04.1918
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918
Отец: Иванов Арсентий
Мать: Иванова (Иванова) Мария
Военная награда
Неизвестно
Иванов Анатолий Арсентьевич Гв. лейтенант __.__.1918 Иркутская обл., Качугский р-н, с. Манзурка. Сводная картотека Перечень наград 05.09.1944 Орден Красной Звезды 04.03.1945 Орден Красной Звезды 20.0... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1948
Дочь: Андреева (Иванова) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида
Рождение ребёнка
05.12.1949
Рождение ребёнка
18.02.1953
Рождение ребёнка
08.02.1960
Сын: Иванов Валерий
Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида
Рождение ребёнка
08.02.1960
Смерть
1982