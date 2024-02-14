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Иванов Анатолий

Место рождения

Иркутская обл., Качугский р-н, с. Манзурка

Дата рождения

18.04.1918

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1948 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918

Отец: Иванов Арсентий

Мать: Иванова (Иванова) Мария

Военная награда
Неизвестно
Иванов Анатолий Арсентьевич Гв. лейтенант __.__.1918 Иркутская обл., Качугский р-н, с. Манзурка. Сводная картотека Перечень наград 05.09.1944 Орден Красной Звезды 04.03.1945 Орден Красной Звезды 20.0... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1948

Дочь: Андреева (Иванова) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Рождение ребёнка
05.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Иванов Валерий

Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Рождение ребёнка
08.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Смерть
1982

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