Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1946
Дата смерти26.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Рождение ребёнка
28.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Порасков Валерий Михайлович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2006