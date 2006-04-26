Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1946

Дата смерти

26.04.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порасков Валерий Михайлович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порасков Валерий Михайлович

Смерть
26.04.2006
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