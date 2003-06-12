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Порасков Валерий Михайлович

Место рождения

свердловская обл Н- тагил

Дата рождения

24.12.1939

Дата смерти

12.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
28.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
12.06.2003

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