Порасков Валерий Михайлович
Место рождениясвердловская обл Н- тагил
Дата рождения24.12.1939
Дата смерти12.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пораскова (Долгова) Наталья Ефимовна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
12.06.2003