Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Анжела Григорьевна

Отец ребёнка: Ковтун Григорий Терентьевич

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
25.08.1962

Сын: Ковтун Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Ковтун Григорий Терентьевич

Рига, Rīga

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