Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Анжела Григорьевна
Отец ребёнка: Ковтун Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1962
Сын: Ковтун Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Ковтун Григорий Терентьевич