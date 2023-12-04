Соколов Степан Петрович
Место рожденияд. Заболынцы Городокского уезда Витебской губернии
Дата рождения07.01.1871
Дата смерти18.11.1952
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.
Сын: Соколов Филипп Степанович
Мать ребёнка: Соколова (Крестина) Степанида Федоровна
Деревни уже не существует, ближайшее место это д.Московка Назаровского района Красноярского края.
Смерть
18.11.1952