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Соколов Степан Петрович

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Место рождения

д. Заболынцы Городокского уезда Витебской губернии

Дата рождения

07.01.1871

Дата смерти

18.11.1952

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.10.1904 ст.

Жена: Соколова (Крестина) Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.

Сын: Соколов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Соколова (Крестина) Степанида Федоровна

Деревни уже не существует, ближайшее место это д.Московка Назаровского района Красноярского края.
Смерть
18.11.1952

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