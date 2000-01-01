Соколова (Крестина) Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мариновка
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности