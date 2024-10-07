Рудакова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Рудакова) Павла Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудаков Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Рудакова) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудаков Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно