Рудакова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Рудакова) Павла Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудаков Тимофей Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Рудакова) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудаков Тимофей Ефимович

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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