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Рудаков Тимофей Ефимович

Место рождения

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рудаков Ефим Фомич

Мать: Рудакова Параскева

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Рудакова) Павла Тимофеевна

Мать ребёнка: Рудакова Александра Петровна

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Рудакова) Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Рудакова Александра Петровна

Подхолмишная, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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