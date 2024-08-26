Рудаков Тимофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Рудаков Ефим Фомич
Мать: Рудакова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Рудакова) Павла Тимофеевна
Мать ребёнка: Рудакова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Рудакова) Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Рудакова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно