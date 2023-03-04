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Зубарев Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Зубарев Архип Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Зубарев Никита Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Игнатьевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Игнатьевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Дарья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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