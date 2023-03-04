Зубарев Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Зубарев Архип Максимович
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Дарья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769