Хохлова (Зубарева) Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Зубарев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769