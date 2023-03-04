Хохлова (Зубарева) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Зубарева) Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Зубарев Никита Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Архипович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Архипович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Архипович

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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