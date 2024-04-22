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Васильев Кандратий

Место рождения

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Васильев Неизвестно

Мать: Васильева Неизвестно

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Васильев Семион Кандратиев

Мать ребёнка: Васильева Анисья Захарова

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васильева Авдотья Кандратьева

Мать ребёнка: Васильева Анисья Захарова

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анисья Захарова

Смерть
23.01.1869
Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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