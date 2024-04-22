Васильев Кандратий
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти23.01.1869
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Васильев Неизвестно
Мать: Васильева Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Васильев Семион Кандратиев
Мать ребёнка: Васильева Анисья Захарова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васильева Авдотья Кандратьева
Мать ребёнка: Васильева Анисья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1869